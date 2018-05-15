Kasımpaşa, Trezeguet'nin bonservisini aldı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , nin bonservisini aldı

    Kasımpaşa, Trezeguet'nin bonservisini aldı

    Kulübü, sezon başında 'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı.

    Kulübün başkan vekili , yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun 2 milyon avro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

    Öksüz, ayrıca, ve David Pavelka ile 3 yıllığına anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.

    1. 15.5.2018 10:06
    2. Güncelleme: 15.5.2018 10:58
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