%90 Kasımpaşa’da – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    %90 ’da

    %90 Kasımpaşa’da
    Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı yıldızları Trezeguet'in bonservisinin alınmasının yüzde 90 oranında bittiğini söyledi. Bonservisi ekibi Anderlecht'te bulunan Trezeguet için Bilgin, " üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 90 oranında bitti" diye müjdeyi verdi
    1. 12.5.2018
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