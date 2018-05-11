Kasımpaşa'nın konuğu Gençlerbirliği – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Gençlerbirliği

    , Spor Toto 'in 33. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    'de üst üste ve Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çekti.

    Teknik direktör yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 43 puanla 9. sırada girdi. Ligde kalma umutlarını oldukça azaltan ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.

    1. 11.5.2018 09:28
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