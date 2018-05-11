Kasımpaşa'nın konuğu Gençlerbirliği

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de üst üste Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 43 puanla 9. sırada girdi. Ligde kalma umutlarını oldukça azaltan Gençlerbirliği ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.