Kasımpaşa'nın konuğu Gençlerbirliği
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'de üst üste Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan lacivert-beyazlılar, son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çekti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 43 puanla 9. sırada girdi. Ligde kalma umutlarını oldukça azaltan Gençlerbirliği ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.
- 11.5.2018 09:28
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 1
Yorum
istanbullu başladınız hakemi yontmaya aferin
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Özkan Sümer yıldız avında
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Gİdip nerede paranın çarçur edileceği adam var bulur alırlar... Guimares ten Raphinha yı al sol açık 15 yıl rahat uyu...
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Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören'in yanından kalktı ve...
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fenere bu sene köklü bir revizyon gerekiyor.. Fábio Carille (2017 şampiyonu genç hoca) T.D olsun Brezilya ekolüne geçilsin..
Kasımpaşa'nın konuğu Gençlerbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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