Trezeguet’in tapusu alınacak – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Trezeguet’in tapusu alınacak

    Trezeguet’in tapusu alınacak
    'da oynadığı futbolla transferin gözdesi olan Trezeguet, deplasmanında 2 gol, 3 asistle adeta maçı tek başına aldı. Bonservisi Anderlecht'te olan 23 yaşındaki Mısırlı yıldız için girişimlerde bulunan lacivert- beyazlılar Teknik Direktör Kemal Özdeş'in verdiği müjdeyle satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
    1. 7.5.2018
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