Veysel Sarı ‘dalya’ dedi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ‘dalya’ dedi

    Veysel Sarı ‘dalya’ dedi

    ’nın deneyimli futbolcusu , mücadelesinde lacivert-beyazlı forma ile 100. maçına çıktı.

    'nın deneyimli futbolcusu , mücadelesinde lacivert-beyazlı forma ile 100. maçına çıktı.

    'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Bu mücadele lacivert-beyazlı ekibin deneyimli savunma oyuncusu Veysel Sarı için ayrı bir önem arz ediyordu. Bordo-mavililer karşısında maça ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'daki 100. resmi müsabakasına çıkmış oldu.

    Veysel, takımının farklı kazandığı müsabakada takımı adına etkili bir performans da ortaya koydu.
    1. 6.5.2018 16:38
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