Veysel Sarı ‘dalya’ dedi
Kasımpaşa’nın deneyimli futbolcusu Veysel Sarı, Trabzonspor mücadelesinde lacivert-beyazlı forma ile 100. maçına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Bu mücadele lacivert-beyazlı ekibin deneyimli savunma oyuncusu Veysel Sarı için ayrı bir önem arz ediyordu. Bordo-mavililer karşısında maça ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'daki 100. resmi müsabakasına çıkmış oldu.
Veysel, takımının farklı kazandığı müsabakada takımı adına etkili bir performans da ortaya koydu.
- 6.5.2018 16:38
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
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sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
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Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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