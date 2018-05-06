En iyisi Salah – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    En iyisi

    En iyisi <a href="/index/salah?id=e5efe9e2-f095-40c5-962c-d905b1f777bc" class="" rel="tag">Salah</a>
    Trezeguet, 'da forma giyen arkadaşı Muhammed 'a övgüler yağdırdı. Mısırlı oyuncu, "Umarım en iyi futbolcu ödülünü o kazanır, çünkü bunu hak ediyor. İnşallah 'nda da birlikte oluruz" diye konuştu.
    1. 6.5.2018
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