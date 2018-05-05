Trezeguet’nin tapusunu aldılar – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Trezeguet’nin tapusunu aldılar

    Trezeguet’nin tapusunu aldılar

    Ligde oynadığı futbolla transferin gözdesi olan Trezeguet için 'dan flaş bir hamle geldi.

    Ligde oynadığı futbolla transferin gözdesi olan Trezeguet için 'dan flaş bir hamle geldi. Paşa'nın, devi Anderlecht'ten kiraladığı Mısırlı yıldızın bonservisini 2.5 milyon euro'ya alırken, 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi. 'ın yanı sıra İngiliz takımlarının da ilgilendiği 23 yaşındaki sol açık, bu sezon 29 maçta 11 gol, 3 asist katkısı yaptı.
    1. 5.5.2018
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