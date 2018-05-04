Kasımpaşa, Trabzon deplasmanında – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , Trabzon deplasmanında

    Kasımpaşa, Trabzon deplasmanında

    , 'in 32. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Lacivert-beyazlılar, 'de oynadığı son 2 karşılaşmada ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

    Teknik direktör yönetimindeki , 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

    Kasımpaşa ile arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.

    1. 4.5.2018 10:37
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