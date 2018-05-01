Kasımpaşa’da kritik 3 hafta – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ’da kritik 3 hafta

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>’da kritik 3 hafta
    Ligde rahat konumdaki , üst üste 2 yenilgi sonrası kalan 3 maçı kayıpsız atlatmak istiyor. 'a gidecek lacivert- beyazlılar, G.Birliği'yle evinde oynadıktan sonra dışarıda 'le ligi tamamlayacak. Paşa, şampiyonluk, Avrupa ve düşmeme mücadelesi veren rakipleriyle kozlarını paylaşacak.
    1. 1.5.2018
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