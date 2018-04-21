Kasımpaşa, Konya deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Son dönemde formda bir performans sergileyen Kasımpaşa, ligde son 3 haftada 9 puan topladı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.
Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.
- 21.4.2018 09:30
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
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Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Kasımpaşa, Konya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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