Kasımpaşa, Konya deplasmanında – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Konya deplasmanında

    Kasımpaşa, Konya deplasmanında

    , 'in 30. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Son dönemde formda bir performans sergileyen , ligde son 3 haftada 9 puan topladı.

    Teknik direktör yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

    Kasımpaşa ile arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

    1. 21.4.2018 09:30
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