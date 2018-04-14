Süper Lig'de flaş ayrılık!
Kasımpaşa, Neumayr'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Alman futbolcu Markus Neumayr'ın sözleşmesi feshedildi.
Lacivert-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.
Sezon başında İsviçre'nin Luzern ekibinden transfer edilen Neumayr, Kasımpaşa formasıyla 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 25 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.
Alman futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın altyapısında da forma giymişti.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:03
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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