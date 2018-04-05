Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
?Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:05
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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