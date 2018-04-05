Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

    'in 28. haftasında , 8 Nisan Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda mücadele edeceği maçının hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik idman ile çalışmalarını noktaladı.

    ?Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:05
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