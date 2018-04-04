Kasımpaşa’da Trezeguet şov – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’da Trezeguet şov

    Kasımpaşa’da Trezeguet şov

    'yi 2-0 yenen 'da Trezeguet fırtınası esiyor.

    'yi 2-0 yenen 'da Trezeguet fırtınası esiyor. 2. golü atan Mısırlı kanat oyuncusu, 2. devrede 6. golünü attı. Toplam 9 gole ulaşan Trezeguet, diğer kanat oyuncuları 'tan Babel ve 'dan Serdar Gürler'le zirveyi paylaştı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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