Beşiktaş maçı kapalı gişe – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    maçı kapalı gişe

    Beşiktaş maçı kapalı gişe

    'a konuk olacak 'de taraftarlar bu maça gösterdi.

    'a konuk olacak 'de taraftarlar bu maça gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan biletleri sadece 8 dakikada tüketti. Göztepe sosyal medyadan, 'satışa sunuldu' bilgisini paylaştıktan 8 dakika sonra 've bitti' ifadesini yazdı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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