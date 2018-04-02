Diagne “Kasımpaşa çok ciddi bir ekip”
Kasımpaşalı futbolcu Mbaye Diagne, “Kasımpaşa çok ciddi bir ekip. Oldukça güçlü bir kadrosu ve belirli bir amacı olan bir takım” dedi.
"JUVENTUS İSMİNİ DUYUNCA HEYECANLANDIM"
Kariyer basamaklarında Brandizzo'dan sonra Bra takımına geçtiğini söyleyen Diagne, "Bra yarı profesyonel bir takım gibiydi. 3. Lig'de mücadele ediyorlardı. Bra'ya gittikten sonra şunu gördüm, insanlar alt liglere ilgi duyuyor ve o liglerdeki oyuncuları izliyor. Orada da 23 gol attım ve bir anda Serie B takımlarının gözdesi oldum. Birçok takım beni transfer etmek istiyordu. Ben de bu ilginin farkındaydım ama sonra Juventus ismini duyunca çok heyecanlandım ve elbette onlarla anlaşmaya karar verdim. Brandizzo'dan sonra Bra'ya geçişim ve oradaki iyi performansım beni Juventus'a taşımış oldu" dedi.
"ÇİN'DE İYİ FUTBOL OYNADIM"
Çin'de iyi futbol oynayıp iyi işler yaptığını belirten Mbaye Diagne, "İlk yılım adaptasyon olarak çok zordu. Yine de 17 gol attım. Belirli bir şöhret yakalamıştım. Orada devam etmek için önümde birçok seçenek vardı. Çünkü artık isim yapmış bir oyuncuydum. Ancak Çin'de oynamaya devam edersem milli takıma gitmem çok zor olacaktı. Çin macerası benim için iki yıllık fedakarlık gibi bir şeydi. Çünkü dilini çok zor öğrenebileceğiniz, çok uzak bir yerde futbol oynamak bazı şeyleri zorlaştırıyordu. Maddi anlamda ise her şey yolundaydı. 25 yaşında bir oyuncu olarak orada iki yıllık tecrübeden sonra tekrar Avrupa'ya dönmek ve kalitemi göstermek istedim. Milli takımda oynayabilmek ve daha yüksek hedeflere ulaşabilmek için oldukça doğal bir seçimdi. Avrupa'ya döndükten sonra başka takımların ilgisi oldu. Menajerlerle konuştuk. Teklifi getiren insanlarla tartıştık ve Kasımpaşa'da karar kıldık. Çünkü Kasımpaşa çok ciddi bir ekip. Oldukça güçlü bir kadrosu ve belirli bir amacı olan bir takım. Karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olabilirdik. Bunu düşündüğüm için bu teklifi kabul etmeye karar verdim. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bana anlattıklarından daha fazlasını Kasımpaşa'da bulmuş oldum. Çünkü eğer böylesi bir teklif karşıma çıkmasaydı Çin'den ayrılmak ya da Türkiye'yi seçmek çok kolay değildi benim için Daha fazla düşünmem gerekirdi. Ama şu an burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"JUVENTUS'A DÖNMEYİ ÇOK İSTERİM"
Bir gün Juventus'a dönmeyi çok istediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Çünkü çok sevdiğim bir takım ve kadro. Ama şu anda kulübümle 1.5 yıllık kontratım var. Bu süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ben bir forvet oyuncusuyum. Kendi kalitemi, özelliklerimi biliyorum. Şimdiye kadar gittiğim her ligde goller atmayı ve takımıma katkı sunmayı başardım. Burada da aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Gol atacağımı biliyorum ama bu hem oynayacağım süreye hem oynayacağım maçlara bağlı olarak değişecektir. 1.5 sene boyunca burada elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra fırsatları değerlendirip, kendime bir yol çizeceğim. Buraya henüz geldim ve konuşmak için erken. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkıda bulunmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:32
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ GEŞEN SENE SİZİ BAZI MAÇLARDA FARK YEMEKTEN KURTARAN BU MUSLERAYDI HEMEN SIRTINIZI DÖNDÜNÜZ ADAMA YEDİĞİ HATALI GOLDE SADAKATİNİZ ÇOK İYİ !
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Toplam 2
Yorum
MRT ALLAH ŞAŞIRTMASIN :) DOĞRU SÖZE NE DENİR.
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Toplam 4
Yorum
taraftar FENER 24 puan alsa da şampiyon olamaz. Şampiyon olacak takım lig başlangıcında belirliydi. Kahvedeki vatandas her şeyi biliyor.
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