Kasımpaşa’da Göztepe hazırlıkları – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’da hazırlıkları

    Kasımpaşa’da Göztepe hazırlıkları

    , ’in 27. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlılar, antrenmanı 5'e 2 top kapma ve ardından yapılan taktik çalışmalarla noktaladı.
    Kasımpaşa, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa’da Göztepe hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN