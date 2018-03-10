Veysel hedefi belirledi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Veysel hedefi belirledi

    Veysel hedefi belirledi

    Kasımpaşalı , gitmek istediklerini dile getirdi

    'nın tecrübeli oyuncusu , bugünkü karşılaşmada Sivas'ı mağlup ederek Avrupa Kupaları hedefine yürümek istediklerini söyledi. İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Veysel, " şu anda çok formda. gitme hedefimiz var. Deplasman fobimizi kırarsak, hedeflediğimiz yere gideriz. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da kapanmayı sevmiyor ve disiplinli oynuyor. İnşallah sonuç lehimize biter" dedi. Tecrübeli sağ bek, teknik direktör 'le ilgili de; "Biz Kemal hocamızla soyadı gibi özdeşleşmişiz. Onun oynattığı bir sistem var" yorumunu yaptı.

    3 yıldır Kasımpaşa forması giyen Veysel Sarı bu sezon 20 maçta görev yaptı. Sivas ve ağlarını havalandıran sağ bek 2 golle takımına katkı sağladı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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