Veysel hedefi belirledi
Kasımpaşalı Veysel Sarı, Avrupa Kupalarına gitmek istediklerini dile getirdi
Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Veysel Sarı, bugünkü karşılaşmada Sivas'ı mağlup ederek Avrupa Kupaları hedefine yürümek istediklerini söyledi. İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Veysel, "Sivasspor şu anda çok formda. Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. Deplasman fobimizi kırarsak, hedeflediğimiz yere gideriz. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da kapanmayı sevmiyor ve disiplinli oynuyor. İnşallah sonuç lehimize biter" dedi. Tecrübeli sağ bek, teknik direktör Kemal Özdeş'le ilgili de; "Biz Kemal hocamızla soyadı gibi özdeşleşmişiz. Onun oynattığı bir sistem var" yorumunu yaptı.
3 yıldır Kasımpaşa forması giyen Veysel Sarı bu sezon 20 maçta görev yaptı. Sivas ve Başakşehir ağlarını havalandıran sağ bek 2 golle takımına katkı sağladı.
3 yıldır Kasımpaşa forması giyen Veysel Sarı bu sezon 20 maçta görev yaptı. Sivas ve Başakşehir ağlarını havalandıran sağ bek 2 golle takımına katkı sağladı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:47
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