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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kasımpaşa'da 5 futbolcu profesyonel yapıldı

    Kasımpaşa'da 5 futbolcu profesyonel yapıldı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, altyapısındaki 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Akademi'den , Mehmet Can Hazırcı, Mehmet Enes Sarı, Batuhan Dıraga ve Mustafa Ethem Erboğa profesyonel yapıldı.

    17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Furkan Çetinkaya ve diğer 4 futbolcunun yanı sıra, genç futbolcular Hasan Bilal, , Arda Kürşat Kaya, Ali Göçmen, Burak Turan, Onur Ural ve Murat Can Yıldız'ın da kısa bir süre önce altyapıdan A takıma kazandırıldığı belirtildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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