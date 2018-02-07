Kasımpaşa'da 5 futbolcu profesyonel yapıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, altyapısındaki 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Akademi'den Furkan Çetinkaya, Mehmet Can Hazırcı, Mehmet Enes Sarı, Batuhan Dıraga ve Mustafa Ethem Erboğa profesyonel yapıldı.
17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Furkan Çetinkaya ve diğer 4 futbolcunun yanı sıra, genç futbolcular Hasan Bilal, Hakan Demir, Arda Kürşat Kaya, Ali Göçmen, Burak Turan, Onur Ural ve Murat Can Yıldız'ın da kısa bir süre önce altyapıdan A takıma kazandırıldığı belirtildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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