Kasımpaşa'da 5 futbolcu profesyonel yapıldı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Akademi'den Furkan Çetinkaya, Mehmet Can Hazırcı, Mehmet Enes Sarı, Batuhan Dıraga ve Mustafa Ethem Erboğa profesyonel yapıldı.

17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Furkan Çetinkaya ve diğer 4 futbolcunun yanı sıra, genç futbolcular Hasan Bilal, Hakan Demir, Arda Kürşat Kaya, Ali Göçmen, Burak Turan, Onur Ural ve Murat Can Yıldız'ın da kısa bir süre önce altyapıdan A takıma kazandırıldığı belirtildi.