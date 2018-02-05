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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Trezeguet şov

    Trezeguet şov
    , ligdeki istikrarlı gidişatını Akhisarspor karşısında da sürdürdü. Lacivert-beyazlılar Mısırlı yıldızı in 2 golüyle Ege ekibini puansız gönderdi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Koita'nın bir şutunun da direkten döndüğü karşılaşmada; 23 yaşındaki genç sağ açık Paşa'da 20. maçındaki 9. golünü 51 ve 90+4. dakikada ağlara gönderdi. ekibi evinde üst üste 2. kez kazanırken, son olarak ligde 15 Ekim'de deplasmanda 'u 6-1 yenen yeşil- siyahlıların galibiyet hasreti 12 maça yükseldi.

    İki gol atan Trezeguet, ligde gol sayısını 6'ya çıkardı. Genç futbolcu gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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