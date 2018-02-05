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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Paşa’da vurgusu

    Paşa’da takım vurgusu
    Akhisar'ı attığı gollerle yıkan isim olan Trezeguet, maç sonunda vurgusu yaptı. Mısırlı yıldız, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazandığımızda da ve kaybettiğimizde de takım halindeyiz. İnşallah aynı galibiyetlere devam ederiz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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