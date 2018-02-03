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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    'nın konuğu Akhisarspor

    Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor

    , 'in 20. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligin ikinci yarısına sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek başlayan lacivert-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

    Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör ile yollarını ayıran , tecrübeli teknik adamla yeniden devam etme kararı aldı.

    Kasımpaşa, karşılaşması öncesinde topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

    yönetimindeki konuk ekip ise 21 puanla 13. basamakta bulunuyor.

    Lacivert-beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısına tam kadro çıkacak.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:21
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