Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Ligin ikinci yarısına sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek başlayan lacivert-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.
Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamla yeniden devam etme kararı aldı.
Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor.
Okan Buruk yönetimindeki konuk ekip ise 21 puanla 13. basamakta bulunuyor.
Lacivert-beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısına tam kadro çıkacak.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:21
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Kasımpaşa'nın konuğu Akhisarspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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