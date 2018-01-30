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    30 Ocak 2018, Salı
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    Paşa’da Sergen sesleri

    Paşa’da Sergen sesleri
    'da 'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için ismi öne çıktı. Lacivert-beyazlıların, geçen sezon , bu sezon başında da 1. Lig'de 'u çalıştıran genç teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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