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    30 Ocak 2018, Salı
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    'da ilginç karar! Özdeş gitti geldi!

    Kasımpaşa'da ilginç karar! Özdeş gitti geldi!

    yönetimi çok ilginç bir karın altına imzasını attı! 'la anlaşamayan Kasımpaşa, takımın başına tekrar 'i getirdi

    'dan açıklama: "Teknik Sorumlumuz 'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir."
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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