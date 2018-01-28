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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Flaş açıklama! dönüyor mu?

    Flaş açıklama! Igor Tudor dönüyor mu?

    Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna ’un geçeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

    Kasımpaşa yönetimi, deplasmanda 'tan alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası 'in görevine son verdi.

    Ardından Paşa'nın takımın başına 'ın eski teknik direktörü 'un getirileceği iddia edildi.

    Bu iddialara yanıt Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den geldi. Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tudor ile bir ilgimiz yok. Pazartesiden itibaren başkan ile birlikte çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:21
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