Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor’un geçeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Ardından Paşa'nın takımın başına Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un getirileceği iddia edildi.
Bu iddialara yanıt Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den geldi. Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tudor ile bir ilgimiz yok. Pazartesiden itibaren başkan ile birlikte çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:21
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Fırtına evinde 20’ye 17 önde
Toplam 1
Yorum
Kontra futbol adil yönetilsin içerde dışarda her yerde feneri muma çeviririz. Marka değeri zırvasın her en az 20 puan fenere hediye...
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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
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Misafir Bir Beşiktaşlı olarak ben de şans tanımıyorum.
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
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Yorum
harbici yıllardır aziz yıldırım var herkes ile kavgalı ali koç fb li değilmi bırakın gelsin değişiklik olsun
Flaş açıklama! Igor Tudor dönüyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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