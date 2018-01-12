“Futbolun bilincinde olsalar Eto’o'yu geçerlerdi”
Samuel Eto’o gibi profesyonel isimlerle yarışabilmek için iyi bir futbol bilincine ihtiyaç olduğunu söyleyen Veysel Sarı, “Futbol bilinci olmayan insanlar koşarken Eto’nun, Kone’nin ve benim arkamda kalır” dedi.
"Şanssızlık yaşadık"
Son dakikada yedikleri gollerle şanssız şekilde puanlar kaybettiklerini dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "İç sahada her zaman iyi oynayan bir ekibiz. Dış sahada performansımız biraz inişli çıkışlı. Bizim her zaman hedefimiz üst sıralar. Ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi" şeklinde konuştu.
"Hak eden kazansın"
Ligde 7 takımın rekabet içinde olduğunu sözlerine ekleyen Sarı, "İlk 4-5 sıra birbirine yakın. Şu iyi, bu iyi diyemem ama hepsi kaliteli takımlar. Ligin güzelliği ve kalitesi ortaya çıkıyor. Ligin sonuna kadar 4-5 takım rekabet içinde olursa bizde güzel bir lig izleriz. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.
"Türk oyunculardan dolayı kulüpler batmıyor"
Kulüplerin yabancı oyuncuların alacaklarını karşılayamadıklarından dolayı zor şartlar altında kaldığını dile getiren Veysel Sarı, "Yabancı oyuncuları alıyorlar ve sonra istediği gibi performansı göstermeyince elden çıkartmak istiyorlar. Ama bunu yapamıyorlar çünkü yabancı futbolcunun kapı gibi sözleşmesi var. Sonra adamı gönderip borca giriyorsun ve yeni bir oyuncu alıyorsun. Eskişehirspor'a ve Gaziantep'e çok üzülüyorum. Umarım kulüplerimiz böyle olmaz, daha dengeli olur. Belki yabancı oyuncular kadar profesyonel değiliz ama elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
"Futbolun bilincinde olsalar Eto'o'yu geçerlerdi"
Futbola yeni başlayan bir oyuncunun iyi bir futbol bilincinin olması halinde saha içinde Eto'o'yu geçebileceğini vurgulayan Sarı, şöyle konuştu:
"Her zaman örneği Avrupa'dan gösteriyoruz. Futbol bilinci olmayan insanlar koşarken Eto'o'nun, Kone'nin ve benimde arkamda kalır."
"Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın"
Son olarak Kasımpaşa taraftarına da seslenen başarılı futbolcu, şunları söyledi:
"Bazen çok güzel destek veriyorlar ama bazen o desteği alamıyoruz. Stadımız çok iyi bir konumda ve Kasımpaşa çok güzel bir semt. Umarım taraftarımız bizi yalnız bırakmaz ve istediğimiz hedefe ulaşırız."
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:12
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''Hocam, ne olur beni idmana çıkar!''
Toplam 3
Yorum
Ts bekle Fb yine yeni yeniden Ekici 2.hafta Ts maçına kadar ekecek sonra Trabzonu BİÇECEK. Nasıl koydu Aykut Kocaman sesleri ile stad ya da kulaklar çınlayacak :)
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Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
EX Para girdi ya kasaya daha yasli daha pahli alip zarar etme huyumuz var. ucuyoruz.Aliyorsan gelecek vaad eden yatirim yapin.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
ahaah alında turşususnu kurun be
“Futbolun bilincinde olsalar Eto’o'yu geçerlerdi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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