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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , 'yi renklerine bağladı

    Kasımpaşa, İlhan Depe'yi renklerine bağladı

    Kulübü, 'da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bursaspor altyapısında yetişen , başta sol kanat olmak üzere her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla İnegölspor, Balıkesirspor ve 'da forma giydi. Bu sezon 18 maçta 1 gol ve 4 asist kaydeden İlhan Depe, tek golünü Türkiye Kupası'nda Keçiörengücüne'ne attı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:54
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