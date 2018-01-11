Kasımpaşa, İlhan Depe'yi renklerine bağladı
Kasımpaşa Kulübü, Kardemir Karabükspor'da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor altyapısında yetişen İlhan Depe, başta sol kanat olmak üzere her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla İnegölspor, Balıkesirspor ve Kardemir Karabükspor'da forma giydi. Bu sezon 18 maçta 1 gol ve 4 asist kaydeden İlhan Depe, tek golünü Türkiye Kupası'nda Keçiörengücüne'ne attı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 7
Yorum
hakan Nerede o günler giderlerse tüm FB liler kurtulur.
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Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...
Toplam 4
Yorum
Hagi Asıl saçmalık 32 yaşındaki futbolcu transferidir
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Performansları tavana vuracak
Toplam 6
Yorum
gsli yeni projelerim var diyor ya bi corap oracek bu basimiza
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