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    09 Ocak 2018, Salı
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    ‘Futbolda takımda

    ‘Futbolda Başakşehir takımda Beşiktaş’
    Kasımpaşalı futbolcu Lorient Sadiku, 'in çok çekişmeli olduğunu ve maçların çok sert geçtiğini söyledi. Ligin zirvesinde zor bir yarış olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha, "Bence en iyi takım ; ama şampiyon olurlar mı bilemem. Beni en çok etkileyen takım ise oldu. Ligin en iyi futbol oynayan takımı" dedi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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