‘Futbolda Başakşehir takımda Beşiktaş’
Kasımpaşalı futbolcu Lorient Sadiku, Süper Lig'in çok çekişmeli olduğunu ve maçların çok sert geçtiğini söyledi. Ligin zirvesinde zor bir yarış olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha, "Bence en iyi takım Beşiktaş; ama şampiyon olurlar mı bilemem. Beni en çok etkileyen takım ise Başakşehir oldu. Ligin en iyi futbol oynayan takımı" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
‘Futbolda Başakşehir takımda Beşiktaş’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.