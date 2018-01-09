Omeruo, Kasımpaşa'nın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "İki sezon önce Chelsea ve Beşiktaş arasında görüşmeler oldu ama bir anlaşma sağlanamadı. O konuda fazla bilgim yok. Benim yapmam gereken şey oynamaya devam etmek. Kesinlikle Beşiktaş'ta oynamak isterdim." dedi.

Chelsea ile iki yıllık daha kontratının bulunduğunu hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, önündeki ilk hedefin Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti.

Omeruo, Dünya Kupası'nda göstereceği performansa bağlı olarak gelecek teklifler doğrultusunda kariyerine yön vermek istediğini açıklayarak, "Benim için en önemli şey oynayabilmek. Chelsea'da kalıp oynayamamak ya da birinin sakatlığını beklemek benim için doğru bir şey değil. Oynayabileceğim takımlarda bulunmak ve kendimi sürekli olarak geliştirmek benim için en önemli şey." ifadelerini kullandı.

"BENCE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"

Düşme hattının 4 puan üzerinde bulunmalarına rağmen düşme korkusunu kesinlikle yaşamadıklarının altını çizen Nijeryalı oyuncu, şampiyonluk yarışı hakkında ise şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim ama bence Beşiktaş şampiyon olacak. Bunu söylememin sebebi Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi. İlk yarıda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde oynadılar. Sadece lige konsantre oldukları zaman şampiyon olacaklarını düşünüyorum."

"DROGBA'NIN KARİYERİMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Nijerya'nın 2009 yılında ev sahipliği yaptığı 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesinde düzenlenen seçmelerde başarılı olarak milli takım kadrosuna seçildiğini aktaran Omeruo, Chelsea'ye transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"Orada seçildim ve futbol kariyerim başladı. Daha sonra Belçika'da Anderlecht seçmelerine gittim, seçilemedim ve Standart Liege'de yoluma devam ettim. Kolombiya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Kupası'na katıldım, Chelsea'nin beni bulduğu yer de orası oldu. O Dünya Kupası sırasında Standart Liege ile sözleşmem sona erdi ve Chelsea ile sözleşme imzaladım."

2014 Dünya Kupası'nda Nijerya formasını giyen Omeruo, kariyeri boyunca çok önemli yıldızlara karşı oynadığının altını çizerek, "Drogba'ya karşı Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak oldukça ilginçti. Şu an bulunduğum durumda olmamı sağlayan maçlardan biriydi. Çeyrek finalde onlara karşı oynadık ve 2-1 kazandık. Bireysel olarak iyi bir performans ortaya koydum. Chelsea oyuncusu olarak Drogba'ya karşı oynadığım futbol diğer kulüplerin dikkatini çekti. Drogba'nın kariyerimde çok önemli bir yeri var." değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı savunma oyuncusu, "Karşısında en zorlandığın forvet kim?" sorusuna ise, "Birçok iyi oyuncuya karşı oynadım. Eto'o'ya karşı oynadım, bu da Türkiye'de gerçekleşti. Çok iyi hücum oyuncuları var. Karşısında en zorlandığım isim Adebayor. Sahada da sürekli şakalar yapan bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da çok önemli isimlere karşı oynamıştım." yanıtını verdi.



