‘Galibiyete yakındık’

Kasımpaşa cephesi de galibiyeti kaçırdığını ifade etti. Teknik direktör Kemal Özdeş "Rakibimiz korner ve yan toplardan etkili olmaya çalıştı. Bir takım kazanacak biz 3 puana daha yakındık. Haftaya kazanarak üst sıraları zorlayacağız" ifadelerini kullandı.