 ‘Galibiyete yakındık’ – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    ‘Galibiyete yakındık’

    ‘Galibiyete yakındık’
    Kasımpaşa cephesi de galibiyeti kaçırdığını ifade etti. Teknik direktör Kemal Özdeş "Rakibimiz korner ve yan toplardan etkili olmaya çalıştı. Bir takım kazanacak biz 3 puana daha yakındık. Haftaya kazanarak üst sıraları zorlayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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