 ‘Hedefimiz Avrupa Ligi’ – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Hedefimiz Avrupa Ligi’

    ‘Hedefimiz Avrupa Ligi’
    KASIMPAŞA'nın Kolombiyalı golcüsü Michael Rangel, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi. Lacivert-beyazlılarda 12 maçta 4 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki santrfor, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Avrupa kupalarına katılmak, düşündüğümüz, istediğimiz ve hayalini kurduğumuz şey. Bunu başarabileceğimizi biliyorum" dedi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Hedefimiz Avrupa Ligi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN