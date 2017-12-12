KASIMPAŞA'nın Kolombiyalı golcüsü Michael Rangel, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi. Lacivert-beyazlılarda 12 maçta 4 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki santrfor, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Avrupa kupalarına katılmak, düşündüğümüz, istediğimiz ve hayalini kurduğumuz şey. Bunu başarabileceğimizi biliyorum" dedi.