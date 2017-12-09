 Etoundi Trabzon’a bilendi – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Etoundi Trabzon’a bilendi

    Etoundi Trabzon’a bilendi
    KASIMPAŞA'nın Kamerunlu golcüsü Etoundi, bugün sahalarında karşılaşacakları güçlü rakipleri Trabzonspor'u eli boş göndereceklerini iddia etti. 27 yaşındaki santrfor, "Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra evimizdeki Trabzonspor karşılaşmasının önemi daha da arttı. Hafta boyunca mücadeleye oldukça iyi hazırlandık. Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor" diye iddialı konuştu.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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