Etoundi Trabzon’a bilendi

KASIMPAŞA'nın Kamerunlu golcüsü Etoundi, bugün sahalarında karşılaşacakları güçlü rakipleri Trabzonspor'u eli boş göndereceklerini iddia etti. 27 yaşındaki santrfor, "Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra evimizdeki Trabzonspor karşılaşmasının önemi daha da arttı. Hafta boyunca mücadeleye oldukça iyi hazırlandık. Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor" diye iddialı konuştu.