 Paşa 4 eksikle – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Paşa 4 eksikle

    Paşa 4 eksikle
    Kasımpaşa, ligde deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti. Futbolcular antrenmanda ayak tenisi oynayıp ardından dayanıklılık çalışması yaptılar. İdmana milli takımlarında bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo ve Jhon Murillo katılmadı.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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