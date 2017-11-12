Paşa 4 eksikle

Kasımpaşa, ligde deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti. Futbolcular antrenmanda ayak tenisi oynayıp ardından dayanıklılık çalışması yaptılar. İdmana milli takımlarında bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo ve Jhon Murillo katılmadı.