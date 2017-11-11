 Mensah, Talisca ve Beşiktaş aşığı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Mensah, Talisca ve Beşiktaş aşığı

    Mensah, Talisca ve Beşiktaş aşığı
    KASIMPAŞA'NIN 23 yaşındaki Gana'lı 10 numarası Bernard Mensah, son şampiyon Beşiktaş'a olan ilgisini saklamadı. A.Madrid'den sezon başında kiralanan genç futbolcu, "Pozisyonumda en çok beğendiğim futbolcu Talisca. En beğendiğim takım ise Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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