Mensah, Talisca ve Beşiktaş aşığı

KASIMPAŞA'NIN 23 yaşındaki Gana'lı 10 numarası Bernard Mensah, son şampiyon Beşiktaş'a olan ilgisini saklamadı. A.Madrid'den sezon başında kiralanan genç futbolcu, "Pozisyonumda en çok beğendiğim futbolcu Talisca. En beğendiğim takım ise Beşiktaş" ifadelerini kullandı.