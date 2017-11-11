Kasımpaşa'da hazırlıklar sürüyor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti.
Antrenmanda milli takımlarında bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo ve Jhon Murillo katılmadı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:42
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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