 Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor

    Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor

    Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    Kasımpaşa, ligde geride kalan 10 haftada topladığı 11 puanla 13. sırada bulunuyor.

    Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Bursaspor ise 16 puanla 7. sırada yer alıyor.

    Lacivert-beyazlılarda, Bursaspor maçı öncesinde sakatlığı devam eden Fode Koita dışında eksik bulunmuyor.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:59
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