Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Kasımpaşa, ligde geride kalan 10 haftada topladığı 11 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Bursaspor ise 16 puanla 7. sırada yer alıyor.
Lacivert-beyazlılarda, Bursaspor maçı öncesinde sakatlığı devam eden Fode Koita dışında eksik bulunmuyor.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:59
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 11
Yorum
Meth heryerde dökülüyolar heryerde.
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5 golcü bir Cenk etmedi
Toplam 6
Yorum
halloween cenkçok kaliteli golcü ama fb de problem golcü değil. Takımda h.ali orta açıyor. Adam akıllı pas atan yok. Adamları golpozisyonuna sokamıyor
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 19
Yorum
kıskanç fanatikler Orman şuan da ülkenin en formda başkanıdır. bu realite BJK lıların memnuniyetin GS FB ve TS lilerin başkanlarına olan öfkesinden bile belli
Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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