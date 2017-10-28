 Paşa hayata döndü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Paşa hayata döndü

    Paşa hayata döndü

    Kasımpaşa, sezonun flaş ekibi Göztepe’yi 3-1 yenerek kötü gidişe ‘Dur’ dedi. Lacivert-beyazlılar Mensah, Murillo ve Popov’un golleriyle sonuca giderken, Göztepe’nin tek golünü Castro attı

    SPOR Toto Süper Lig'de 10'uncu haftanın açılış maçı nefes kesti. Ligde tam 5 haftadır galibiyete hasret olan Kasımpaşa, sezonun flaş ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek resmen hayata döndü. Ev sahibi Kasımpaşa, 10'uncu dakikada Mensah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarım saatlik bölümde baskılı oynayan Kasımpaşa, devreye gitmeden kontrollü oynamaya başladı ve ilk yarı 1-0 Paşa'nın üstünlüğüyle sona erdi. İKİNCİ yarıya Göztepe etkili başladı ve Kasımpaşa'dan İzmir ekibine gelen Andre Castro, 47'de skoru 1-1'e getirdi. Göz-Göz golden sonra da iyi ataklar geliştirse de Kasımpaşa defansını geçemedi. 53'te yakalanan kontratakta Murillo Kasımpaşa'yı öne geçirdi. 79'da ise Popov maçın skorunu ilan etti: 3-1.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Paşa hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.