Paşa hayata döndü

Kasımpaşa, sezonun flaş ekibi Göztepe’yi 3-1 yenerek kötü gidişe ‘Dur’ dedi. Lacivert-beyazlılar Mensah, Murillo ve Popov’un golleriyle sonuca giderken, Göztepe’nin tek golünü Castro attı

SPOR Toto Süper Lig'de 10'uncu haftanın açılış maçı nefes kesti. Ligde tam 5 haftadır galibiyete hasret olan Kasımpaşa, sezonun flaş ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek resmen hayata döndü. Ev sahibi Kasımpaşa, 10'uncu dakikada Mensah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarım saatlik bölümde baskılı oynayan Kasımpaşa, devreye gitmeden kontrollü oynamaya başladı ve ilk yarı 1-0 Paşa'nın üstünlüğüyle sona erdi. İKİNCİ yarıya Göztepe etkili başladı ve Kasımpaşa'dan İzmir ekibine gelen Andre Castro, 47'de skoru 1-1'e getirdi. Göz-Göz golden sonra da iyi ataklar geliştirse de Kasımpaşa defansını geçemedi. 53'te yakalanan kontratakta Murillo Kasımpaşa'yı öne geçirdi. 79'da ise Popov maçın skorunu ilan etti: 3-1.