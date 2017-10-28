Paşa hayata döndü
Kasımpaşa, sezonun flaş ekibi Göztepe’yi 3-1 yenerek kötü gidişe ‘Dur’ dedi. Lacivert-beyazlılar Mensah, Murillo ve Popov’un golleriyle sonuca giderken, Göztepe’nin tek golünü Castro attı
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:35
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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