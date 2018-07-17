Kardemir Karabükspor ikinci etap çalışmalarına başladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ikinci etap çalışmalarına başladı

    Kardemir Karabükspor ikinci etap çalışmalarına başladı

    , hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına ’da başladı.

    Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan , hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına 'da başladı. 15 gün sürecek olan çalışmalara yeni transferler Aymen Souda, , , Mohamadou Sissoko, ve da katıldı. yönetiminde gerçekleştiren antrenman, koşu ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

    "Lige çok iyi giriş yapıp, iyi bir sezon geçireceğiz"


    Yeni sezonda çok iyi bir Karabükspor oluşturacaklarını belirten Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, "Yeni transferlerimiz buraya dahil oldular. Karabük'te çalıştığımız gençleri de getirdik. Kamp süresi boyunca transferlerimiz devam edecek. Çok iyi bir Karabükspor oluşturacağız inşallah. Biliyorsunuz ki , Aydın Yılmaz, Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan gibi oyuncuları aldık. Onlar da akşam üzeri dahil olacaklar. Çok iyi bir sezon geçirip lige iyi bir giriş yapacağız" dedi.
    Fikstür değerlendirmesi de yapan Yılmaz, "Zor bir fikstür, kolay değil. Biliyorsunuz ilk maçımız ile. Adana Demirspor çok iyi yapan, bu ligin köklü ekiplerinden. Biz de öyleyiz fakat şanssızlıklarımız, yeni takım oluşturuyor olmamız bu çok büyük dezavantaj bizim için. Bunu avantaja döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahada çok iyi çalışıp inşallah ilk maçımızda hayırlısıyla en iyi şekilde atlatacağız. Fikstür bizim için avantaj değil. Çünkü takımımızı yeni oluşturuyoruz" diye konuştu.

    1. 17.7.2018 16:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kardemir Karabükspor ikinci etap çalışmalarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN