Karabük’te 6 transfer – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’te 6 transfer

    <a href="/index/karabuk?id=05f13612-65b7-409b-a45f-1dabcb34eb56" class="" rel="tag">Karabük</a>’te 6 transfer
    Süper Lig'den düşen Karabükspor; Sakaryaspor'dan Beşiktaşlı eski golcü , Adana Demirspor'dan orta saha Yiğit İncedemir, Bucaspor'dan sol bek Emre Özkan, Antalyaspor'dan ofansif orta saha Doğukan Sinik, Ankaragücü'nden stoper Gençer Cansev ve Kongolu eski golcüsü LuaLua'yla anlaştığını açıkladı. Bu isimlerin 'te başlayacak hazırlık kampına katılacakları bildirildi.
    1. 1.7.2018
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