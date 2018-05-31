En hırçını Karabük
- 31.5.2018
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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