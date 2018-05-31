En hırçını Karabük – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    En hırçını

    En hırçını Karabük
    'nin açıkladığı verilere göre ligden düşen Karabük 96 sarı ve 4 ile kart sıralamasında zirvede. Küme düşen bir diğer takım G.Birliği 84 sarı ve 6 kırmızı kartla bu alanda ikinci oldu. Trabzonspor ise 86 sarı ve 6 kırmızı kartla en çok kart gören 3. takım oldu. Antalyaspor da 86 sarı ve 6 kırmızı kartla 4. takım oldu.
    1. 31.5.2018
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