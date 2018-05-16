Ergin Keleş şoku! – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    şoku!

    Ergin Keleş şoku!
    Lige haftalar öncesinden veda eden Karabükspor'da oynayan Ergin Keleş, ayrılık kararı aldı. Devre arası Sivas'tan geldiği Mavi Ateş'te 13 maçta 1 gol atabilen 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Yönetim ile görüştüm. Büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılmış olacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 16.5.2018
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