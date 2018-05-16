Ergin Keleş şoku!
Lige haftalar öncesinden veda eden Karabükspor'da oynayan Ergin Keleş, ayrılık kararı aldı. Devre arası Sivas'tan geldiği Mavi Ateş'te 13 maçta 1 gol atabilen 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Yönetim ile görüştüm. Büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılmış olacağım" ifadelerini kullandı.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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