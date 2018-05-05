Karabükspor Konyaspor canlı maç
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Karabükspor - Konyaspor | Canlı

    'in 32. haftasında daha önce ligden düşmesi kesinleşen Kardemir , evinde 'u ağırlıyor. Karabükspor - maçını canlı takip edebilirsiniz.

    yönetiminde topladığı puanlarla alt sıralardan bir nebze olsun uzaklaşan , deplasmanda 'a konuk oluyor. Konya ekibi ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor,

    Kritik mücadele öncesinde Kardemir Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında, Atiker ise 32 puanla ligin 15. sırasında.

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    İLK 11'LER

    Karabükspor: Rybka, Hakan, Tayyib Sanuç, Kravchenko, İshak Doğan, Ibanez, Alican, Traore, Murat Akın, Blıznıchenko, Ergin Keleş

    Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubıc, , Selim Ay, Eren, Jonsson, Mehdi, Mılosevic, Ömer Ali, Fofana, Eto'o

    Karşılaşmayı yönetiyor.

    1. 5.5.2018 15:57
    2. Güncelleme: 5.5.2018 16:39
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