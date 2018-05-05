Karabükspor - Konyaspor | Canlı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında daha önce ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor, evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Karabükspor - Konyaspor maçını canlı takip edebilirsiniz.
Sergen Yalçın yönetiminde topladığı puanlarla alt sıralardan bir nebze olsun uzaklaşan Atiker Konyaspor, deplasmanda Karabükspor'a konuk oluyor. Konya ekibi ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor,
Kritik mücadele öncesinde Kardemir Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında, Atiker Konyaspor ise 32 puanla ligin 15. sırasında.
MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
Karabükspor: Rybka, Hakan, Tayyib Sanuç, Kravchenko, İshak Doğan, Ibanez, Alican, Traore, Murat Akın, Blıznıchenko, Ergin Keleş
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubıc, Ali Turan, Selim Ay, Eren, Jonsson, Mehdi, Mılosevic, Ömer Ali, Fofana, Eto'o
Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.
- 5.5.2018 15:57
- Güncelleme: 5.5.2018 16:39
-
Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
-
Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
-
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
Yorum
birisi süper olur.
Karabükspor - Konyaspor | Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.