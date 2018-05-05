Karabükspor - Konyaspor | Canlı

Sergen Yalçın yönetiminde topladığı puanlarla alt sıralardan bir nebze olsun uzaklaşan Atiker Konyaspor, deplasmanda Karabükspor'a konuk oluyor. Konya ekibi ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor,

Kritik mücadele öncesinde Kardemir Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında, Atiker Konyaspor ise 32 puanla ligin 15. sırasında.



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İLK 11'LER

Karabükspor: Rybka, Hakan, Tayyib Sanuç, Kravchenko, İshak Doğan, Ibanez, Alican, Traore, Murat Akın, Blıznıchenko, Ergin Keleş

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubıc, Ali Turan, Selim Ay, Eren, Jonsson, Mehdi, Mılosevic, Ömer Ali, Fofana, Eto'o

Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.