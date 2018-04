Ünal Karaman: "Ligden düşmüş olsak da kaybetmek üzücü"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa 'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman, Kasımpaşa'yı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Her ne kadar ligden düşmüş olsak da kaybetmek üzücü. En azından puan alıp kente dönmek istiyorduk. Şu an saha içerisinde oyuncular sezon başından beri takıma kattıkları gol sayısı bir. Onun zorluğu var. 14 oyuncunun müsabakaları dikkate alındığında bu tarz az müsabaka oynamış, sonuca katkı yapamayan oyuncularla oynamak bir hayli güç. Saha içerisinde istekli bir Karabükspor var. Teşekkür ediyorum ama yetmiyor. Her gün kendimizi aşma adına gayret etmeliyiz. Oyuncular kendilerini aşmak için çabalaması gerek. Önümüzdeki yıl çok çok iyi bir Karabükspor adına kalan haftaları değerlendireceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.