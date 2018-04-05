Karabük’te kritik hafta – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Karabük’te kritik hafta

    Karabük’te kritik hafta
    Alanya ve Osmanlı kazanırsa küme düşecek Karabük'te , 'ya kolay teslim olmayacaklarını söyledi. Karaman, "Rakipler, 'Karabük'le oynayalım, kazanalım' düşüncesinde. Ama böyle olmadığını 'ta bir duruş göstererek, belli ettik. Bu yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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