Karabük para peşinde – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    para peşinde

    Karabük para peşinde

    'da Başkan , sezonun geri kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

    'de kalma umutlarını her geçen hafta tüketen sonuncu 'da Başkan , "8 maçımız kaldı. 8 maç demek 24 puan demek. 24 puan demek 21-22 milyon lira para demek. Biz artık hem para hem puan için koşturuyoruz. Gelecek yılın planlarını yapıyoruz dersek yalan olmaz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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