G.Saray’a gözdağı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    G.Saray’a gözdağı

    G.Saray’a gözdağı
    Sonuncu 'te milli sol bek İshak Doğan, ağırlayacakları lider G.Saray'a gözdağı verdi. Doğan, "G.Saray için kolay bir 3 puan gibi görünüyor ama asla öyle olmayacak. Bunu onlara hissettireceğiz" dedi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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