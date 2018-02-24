Telafisi olmaz
Lig sonuncusu Karabük’le evindeki maçla birlikte zorlu bir fikstüre girecek Yeni Malatyaspor, mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Ligde yarın Karabük'ü konuk edecek Y.Malatya, 3 haftalık galibiyet hasretine son vererek, 30 puan barajının üzerine çıkmak istiyor. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Telafisi olmayan haftalara girildi. Puanların birbirine çok yakın olduğu alt sıralarda 2 hafta maç kaybeden bir anda kendisini potada bulabilir. Fikstür olarak zor bir sürece girdik. Umarım bu haftalardan alnımızın akıyla çıkarız
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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