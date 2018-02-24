Telafisi olmaz – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Telafisi olmaz

    Telafisi olmaz

    Lig sonuncusu Karabük’le evindeki maçla birlikte zorlu bir fikstüre girecek , mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

    Ligde yarın Karabük'ü konuk edecek Y.Malatya, 3 haftalık galibiyet hasretine son vererek, 30 puan barajının üzerine çıkmak istiyor. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Telafisi olmayan haftalara girildi. Puanların birbirine çok yakın olduğu alt sıralarda 2 hafta maç kaybeden bir anda kendisini potada bulabilir. Fikstür olarak zor bir sürece girdik. Umarım bu haftalardan alnımızın akıyla çıkarız
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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