Telafisi olmaz

Lig sonuncusu Karabük’le evindeki maçla birlikte zorlu bir fikstüre girecek Yeni Malatyaspor, mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Ligde yarın Karabük'ü konuk edecek Y.Malatya, 3 haftalık galibiyet hasretine son vererek, 30 puan barajının üzerine çıkmak istiyor. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Telafisi olmayan haftalara girildi. Puanların birbirine çok yakın olduğu alt sıralarda 2 hafta maç kaybeden bir anda kendisini potada bulabilir. Fikstür olarak zor bir sürece girdik. Umarım bu haftalardan alnımızın akıyla çıkarız