Yeni başkan umut dağıttı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Yeni başkan umut dağıttı

    Yeni başkan umut dağıttı
    'da yeni başkan Mehmet Aytekin, "Küme düştüler. Gelecek senenin takımını yapıyorlar" yorumlarına tepki gösterdi. Aytekin, "Sahaya çıkıp elinden gelenin fazlasını yapacak bir izlettireceğiz" sözünü verdi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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