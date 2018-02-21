Karabükspor’da 2 ayda 2. kongre

LİGDE kötü günler geçiren K.Karabük'te 2 ayda ikinci kongre bugün gerçekleştirilecek. Geçen aralık ayında başkan seçilen Ziya Ünsal yarınki kongrede aday olmayacaklarını ve sıkıntılı bir süreç yaşamamak için anonim şirketi olması adına oylama yapılacağını belirtti.