CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’da 2 ayda 2. kongre

    Karabükspor’da 2 ayda 2. kongre
    LİGDE kötü günler geçiren K.Karabük'te 2 ayda ikinci kongre bugün gerçekleştirilecek. Geçen aralık ayında başkan seçilen Ziya Ünsal yarınki kongrede aday olmayacaklarını ve sıkıntılı bir süreç yaşamamak için anonim şirketi olması adına oylama yapılacağını belirtti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor’da 2 ayda 2. kongre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN