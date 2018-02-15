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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    hırs küpü

    <a href="/index/karabuk?id=05f13612-65b7-409b-a45f-1dabcb34eb56" class="" rel="tag">Karabük</a> hırs küpü
    deplasmanından 5-0'lık yenilgiyle dönen lig sonuncusu , Akhisar'a bileniyor. Levent Açıkgöz, "Sahamızdaki Akhisar maçı bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız. Akhisar'ın da durumu kötü. Geçen hafta kazandıkları maçla moral buldular. Zor bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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