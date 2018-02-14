Karabükspor kongresi 21 Şubat’a ertelendi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor’un Olağanüstü Genel Kurulu yeterli çoğunluk toplanmadığından 21 Şubat’a ertelendi.
Geçtiğimiz haftalarda Karabükspor yönetimi tarafından alınan olağanüstü genel kurul kararında, Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'nin kurucusu olduğu, Kardemir Karabükspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi'ne temsilci, yönetim kurulu üyeleri atanması vb. yetkilendirmelerde bulunulması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek, kurucusu olduğu Kardemir Karabükspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının yanı sıra yeni yönetim kurulu, denetim ve haysiyet kurulunun belirlenecek.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:37
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 9
Yorum
birol neden iş adamları yönetici oluyor spor kluplerine.spor akademilerinin spor yöneticiliği diye bir bölümü var. bu bölüm mezunları yapsın
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN CEZACI EMREDE AYNI FENERDEYKEN CEZA ALIYORDU
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR CANER FENERDEYKENDE CEZA ALIYORDU BJK İLE ALAKASI YOK
Karabükspor kongresi 21 Şubat’a ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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