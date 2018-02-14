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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Karabükspor kongresi 21 Şubat’a ertelendi

    Karabükspor kongresi 21 Şubat’a ertelendi

    takımlarından ’un Olağanüstü Genel Kurulu yeterli çoğunluk toplanmadığından 21 Şubat’a ertelendi.

    Kulübü tarafından daha önce alınan karar gereği bugün gerçekleşmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk toplanmadığından 21 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Gençlik Merkezi'nde yeniden gerçekleşecek.

    Geçtiğimiz haftalarda Karabükspor yönetimi tarafından alınan olağanüstü genel kurul kararında, Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'nin kurucusu olduğu, Kardemir Karabükspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi'ne temsilci, yönetim kurulu üyeleri atanması vb. yetkilendirmelerde bulunulması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek, kurucusu olduğu Kardemir Karabükspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının yanı sıra yeni yönetim kurulu, denetim ve haysiyet kurulunun belirlenecek.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:37
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